Докатались: подростки ехали втроем на скутере и врезались в экскаватор в Москве

Вечером 28 мая на улице Ангарской в Москве произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних. Экскаватор-погрузчик столкнулся со скутером, на котором передвигались трое подростков. Прокуратура Москвы взяла ход проверки по факту случившегося под свой контроль.

По предварительным данным, все трое получили травмы. Несовершеннолетним оказали медицинскую помощь. Здоровью одного из пострадавших — юноши 2010 года рождения — причинен тяжкий вред.

За рулем скутера находился 16-летний подросток. После столкновения он покинул место аварии, но вскоре был установлен сотрудниками правоохранительных органов. Остальные пассажиры — юноши 2008 и 2009 годов рождения — оставались на месте до приезда скорой помощи. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются.

Прокуратура Северного административного округа Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки. Надзорное ведомство оценит законность действий всех участников аварии, а также своевременность и полноту мер, принятых следственными органами. При наличии оснований будут задействованы меры прокурорского реагирования.

Неизвестно, были ли у 16-летнего юноши права на управление скутером или нет. Прокуратура также выяснит, почему подросток скрылся с места ДТП — это грозит ему дополнительной административной или уголовной ответственностью.

