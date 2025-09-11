«Доили» страховые компании: в Подмосковье задержали пятерых автоподставщиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в Московской области полиция задержала пятерых участников группы автоподставщиков, которые орудовали в районе Мытищ, сообщает «Царьград» .

По предварительным данным, задержанные, действуя в составе организованной группы, совершили ряд мошеннических действий, направленных на неправомерное получение страховых компенсаций.

Следственным отделом полиции Мытищ возбуждено 6 уголовных дел по ст. 30, 159.5 и 159.5 УК РФ. В настоящее время все эти дела объединены в одно производство, а подозреваемые находятся под стражей.

Согласно полученным сведениям, с 2024 года злоумышленники организовали и инсценировали не менее 6 ДТП в Мытищах. Их схема состояла в том, что они на легковых автомобилях совершали столкновения с грузовыми машинами на участках съезда с кругового движения. Умышленно попадая в «слепую зону» грузовиков, они подставляли под удар свои автомобили, на которых уже имелись повреждения.

Подобным образом мошенникам удалось незаконно получить свыше 2 млн рублей. В двух эпизодах страховые выплаты не были произведены по не зависящим от них обстоятельствам.