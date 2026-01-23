Догхантеры вышли на охоту: около 10 собак погибли в столичном ЖК «Мещерский лес»

В жилом комплексе «Мещерский лес», расположенном в районе Солнцево в Москве, зафиксирована гибель около десятка собак. Догхантеры раскидали по району отравленные приманки для животных, это подтверждается видео, опубликованным в Telegram-канале «Москва М125» .

Обеспокоенные владельцы собак предполагают, что в районе орудуют догхантеры. На территории ЖК найдены подозрительные вещества, предположительно, содержащие препарат, используемый для лечения туберкулеза, который крайне опасен для собак, вызывая летальный исход даже при вдыхании.

Местные жители объединились и подают коллективные заявления в правоохранительные органы. Также известно о как минимум одном случае, когда собака впала в кому вскоре после прогулки на территории ЖК.

В местных пабликах жители предупреждают друг друга об опасности и просят внимательнее следить за питомцами на прогулках.

