«Дочь, закрой глаза»: отца 30 детей Сухова привели в СК из-за домогательств

Многоженца Ивана Сухова доставили в Следственный комитет после того, как его дочь Анна рассказала о домогательствах отца в эфире «Пусть говорят», сообщают «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката мужчины Александра Почуева. Московский детский омбудсмен Ольга Ярославская заявила, что столичный Следком уже проверяет скандального отца 30 детей.

Уполномоченный по правам ребенка добавила, что 19-летняя Анна Сухова не жаловалась в полицию на своего отца, однако проверку все равно начали после выхода шоу на Первом канале. В телепрограмме старшая из детей многоженца утверждала, что пережила домогательства отца, когда ей было 14 и 15 лет.

«Были действия полового характера по отношению ко мне. <…> Он (Иван Сухов — ред.) сказал: „Дочь, закрой глаза…“. Две минуты, грубо говоря, да, и это… <…> В 15 лет это повторилось, только уже в другом контексте», — говорила Анна Сухова в эфире передачи.

Старшая дочь многоженца также подтверждала, что отец заставлял ее «прикасаться» к нему.

Адвокат многоженца Почуев утверждает, что слова девушки в адрес его клиента — «ложное обвинение в страшных злодеяниях». Юрист заявил, что сейчас Сухов находится на беседе у следователя.

Кроме того, Почуев также подал в полицию заявление о клевете. По словам адвоката, претензия направлена не к дочери Сухова, а к «лицам, которые продюсируют ложное обвинение».