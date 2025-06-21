Дядя задушил 16-летнюю племянницу и выбросил ее труп в лесу в Краснодарском крае

Тело 16-летней студентки Татьяны Н. обнаружили в Тихорецке в Краснодарском крае. Она пропала двое суток назад, а в убийстве подозревают дядю, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Исчезновение Татьяны Н. заметили родственники и друзья девушки. Ее разыскивали с привлечением волонтеров.

Труп Татьяны Н. нашли рядом со станицей Фастовецкая в лесополосе. Предположительно, девушку мог убить родной дядя во время конфликта.

Следователи считают, что студентка поехала с родственником на машине к близким. Во время поездки между ними произошел конфликт.

Тогда 40-летний дядя остановился в лесу, залез на заднее сиденье к Татьяне и задушил ее. После этого достал труп из автомобиля, спрятал под ветками и уехал.

Открыто уголовное дело. Силовики провели задержание мужчины.