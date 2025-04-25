Диверсия ВСУ: в ГД назвали версию убийства генерала Москалика в Подмосковье

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что смертельный взрыв автомобиля замначальника оперативного управления Генштаба Ярослава Москалика мог иметь целью нарушение управления войсками России со стороны ВСУ, сообщает «Абзац» .

«Это должностное лицо, которое занимается планированием боевых действий на территории Украины, и поэтому пытается враг таким образом нарушить управление войсками, в том числе и при планировании боевых действий», — сказал депутат.

По его словам, для России это сигнал провести работу над ошибками в системе охраны и очередное доказательство того, что коллективный Запад должен понести ответственность за происходящее на Украине. Террористические акты не должны становиться причинами смерти ни военнослужащих, ни мирных граждан.

Машина генерала Москалика взорвалась 25 апреля днем в подмосковной Балашихе. Возбуждено уголовное дело.