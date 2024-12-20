Диспетчер Пулково выстрелил в голову семимесячному щенку булли

Семимесячный щенок булли стал жертвой конфликта двух мужчин, живущих на одной лестничной площадке. Один из них — диспетчер аэропорта Пулково — выстрелил в голову собаке, сообщает «360» .

По словам хозяина убитого пса Ивана, сосед недавно переехал в квартиру и сразу предложил сменить замок на общей двери, но тот отказался. Он объяснил, что не удобно постоянно открывать и закрывать дверь, потому что он часто выходит на прогулку с псом. Более того, в доме есть консьерж и камеры.

С этого начался конфликт двух мужчин. 20 мая Иван уехал на работу, жена вышла в магазин, дома спал отец. Сосед подкараулил и выстрелил в голову собаке. Супруга вернулась домой через 20 минут.

«На пороге лежит собака, папа в слезах, плачет. В нашей квартире убитая собака. Урода этого доставала из квартиры полиция. Кажется, что пес еще жив был, когда я подъехал», — рассказал Иван.

Сосед не посчитал нужным извиниться перед хозяином убитого пса. Он продолжил провоцировать мужчину, толкался и плевал в него. Иван рассказал, что вместе с женой копил деньги на собаку. Пара мечтала о щенке породы американский булли.

По словам адвоката семьи, полиция завела дело о хулиганстве, но прокуратура отменила решение. Возобновления дела Иван с женой добивались четыре месяца, адвокат написал 1800 обращений в прокуратуру. Расследование переквалифицировали по статье об умышленном уничтожении имущества.