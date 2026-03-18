Директор школы погиб на «дороге смерти» в Дагестане из-за камнепада
В Дагестане на трассе Агвали-Кидеро под камнепадом погиб директор школы, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла на участке, который местные жители называют «дорогой смерти». Там постоянно присутствует угроза обвалов.
Под завал попал автомобиль, в котором находился директор школы Раджаб Закарьяев. Груда камней снесла машину с дороги к реке.
Помимо преподавательской деятельности, Закарьяев активно занимался борьбой. Он принимал участие в поединках, в том числе с олимпийским чемпионом Абдулрашидом Садулаевым.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.