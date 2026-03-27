Директор частной школы в Петербурге показывал порно двум подросткам в отеле

Руководитель частной школы в Санкт-Петербурге был арестован после инцидента в отеле с двумя подростками. В состоянии алкогольного опьянения он предложил двум подросткам прийти в отель, чтобы покурить кальян, и включил для них порно, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что в отеле мужчина демонстрировал юношам видео порнографического содержания и в процессе просмотра совершил действия сексуального характера, направленные на себя.

Сообщается также о другом эпизоде неподобающего поведения этого директора в отношении учеников. Во время совместной поездки в метро он также показывал детям на своем телефоне материалы откровенного содержания.

Как утверждает источник, педагог воспринимал своих учеников как свою семью. Известно, что он не состоит в браке и не имеет детей. Мужчина проживает в съемной квартире с женщиной, однако отрицает наличие с ней каких-либо романтических отношений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.