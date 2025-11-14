Дикий лебедь летел на юг, но отстал от стаи и упал на мечеть в Тюмени

В Тюмени спасли дикого лебедя, который потерял силы, отстал от стаи и приземлился прямо на мечеть, сообщает Ura.ru .

Очевидцы быстро доставили обессилевшую птицу в центр помощи «Нити».

Состояние лебедя после падения было критическим, он находился на грани смерти. После того. как пришел в себя, начал буянить: забежал на кухню, испортил в жилье ламинат, разбил горшки с цветами и разбудил волонтера, который отдыхал после ночной смены.

После этого лебедя «выселили» из квартиры добровольца и посадили в вольер.

Сейчас птица проходит дополнительные обследования. Ее планируют перевезти в Екатеринбург. Лебедь питается много, он может съесть два таза корма за день.

