Диана Арбенина рухнула с балкона в зал во время концерта в Петербурге

Известная российская певица Диана Арбенина упала с балкона в зал во время выступления в Санкт-Петербурге. Зрители подхватили и затащили лидера рок-группы «Ночные снайперы» обратно, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в ночном клубе «А2».

На опубликованных кадрах видно, как Арбенина во время исполнения песни попыталась пройти по сетке вдоль балкона со зрителями, однако оступилась и рухнула в фан-зону. При этом зрители успехи подхватить рокершу и затащить обратно на балкон.

По предварительной информации, знаменитая исполнительница не пострадала и продолжила выступление.