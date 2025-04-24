Дежурная по переезду спасла женщину от смерти под колесами поезда в Новосибирске

В Новосибирске дежурной по железнодорожному переезду в последний момент удалось спасти женщину из-под колес поезда, сообщает 112 .

На опубликованных кадрах видно, как женщина медленно переходит ж/д переезд не по тротуару, а по проезжей части. Затем подбегает дежурная и отталкивает женщину от путей, по которым через несколько секунд проносится электричка.

Прохожая шла на пути и не реагировала на предупреждающие гудки локомотива, а также крики дежурной по переезду Елены Стаськовой.

«Когда пересматривала видео с камер, поняла, что действовала слишком решительно, стало страшно. Но главное — человек спасен», — рассказала Елена.