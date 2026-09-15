Девушку в Перми трижды переехали автомобили на дороге. Она погибла

В пермских пабликах рассказали о девушке, выбегала на проезжую часть на улице Старцева. По словам очевидцев, ее трижды переехали авто, сообщает 59.RU .

Кадры с девушкой попали на видеорегистратор одного из автомобилистов. Она выбежала на дорогу, выставила вперед руку, в которой был зажат предмет, похожий на шапку или перчатку.

Машины объезжали девушку. При этом ситуацию осложняла темнота и дождь. Очевидцы написали, что ее все же сбили. На другом видео, опубликованном в местном паблике, видно, как девушка лежит на асфальте.

Историю подтвердили в полиции. Правоохранители сообщили, что девушку 1991 года рождения сбил Volkswagen, а затем по телу проехали еще два автомобиля. Она погибла на месте.

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