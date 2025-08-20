Девушку избили за розовые волосы дочери и убили ее собаку в адыгейском поселке

Из-за розовых волос дочери началась драка в поселке в Республике Адыгее. Мать Агату Б. избили, а ее собаку породы ши-тцу убили, сообщает РЕН ТВ .

Конфликт произошел между местными жителями и молодой матерью. Им не понравилось, что четырехлетняя девочка покрасила волосы в розовый. Люди оскорбляли и дочь, и мать.

Агата Б. рассказала, что девочку оскорбляли «шайтаном» и требовали уйти с улицы. Также соседи говорили, что мать неправильно ее воспитывает.

Затем некий мужчина схватил женщину за шею и бросил на землю. Их разняли соседи.

На следующий день собаку Агаты Б. породы ши-тцу жестоко избили и отрезали лапы. Девушка написала заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку и экспертизу.

Соседи считают, что Агата Б. виновата в инциденте. Выяснить, что случилось, попытались журналисты. Один из соседей чуть не наехал на съемочную группу на машине.

Мужчина сказал, что собаку не убивал. По его мнению, в инциденте виновата четырехлетняя девочка.