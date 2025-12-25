Девушке жутко изуродовали губы в Башкирии во время их увеличения

Жительница Башкирии столкнулась с неприятными последствиями после процедуры увеличения губ. Желая преобразиться к новогодним праздникам, девушка получила обезображенные губы с обширной гематомой, сообщает SHOT .

29-летняя Валерия из Уфы обратилась в клинику «Анатоми», чтобы незначительно увеличить объем губ. Косметолог использовал местную анестезию и ввел один миллилитр гиалуроновой кислоты корейского производства.

Стоимость предновогодней трансформации составила 12 тысяч рублей. Однако на следующее утро у девушки проявились серьезные кровоподтеки. Губы сильно распухли, стали болеть, появилось жжение и кровоточение. После консультации с врачом был поставлен диагноз — «повреждение кровеносных сосудов во время инъекции» (гематома).

Клиника возместила Валерии затраты на процедуру. Тем не менее девушка сочла это недостаточным и потребовала выплату компенсации в размере 45 тысяч рублей. Однако, по утверждению пострадавшей, ей отказали и обвинили в попытке незаконного обогащения. Уфимка подала заявление в правоохранительные органы и готовится к судебному разбирательству. В настоящее время девушка продолжает проходить лечение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.