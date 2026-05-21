Во Фрязино запустят производство узлов протезов с льготой

Производство протезов и комплектующих к ним откроют в наукограде Фрязино в этом году. Проект компании «ИСТОК АУДИО ЛАБС» получил статус регионального инвестиционного и сможет рассчитывать на налоговые льготы, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «ИСТОК АУДИО ЛАБС» организует на арендованных площадях в г. о. Фрязино выпуск медицинских изделий — модулей стоп различных типов, а также узлов для протезов верхних и нижних конечностей. Объем инвестиций в оснащение и запуск предприятия превысит 100 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в этом году.

«Инвестиции в оснащение и запуск завода превысят 100 млн рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже в этом году», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Производственные мощности позволят выпускать до 6 тыс. изделий ежегодно. Статус регионального инвестиционного проекта дает компании право на налоговые преференции: ставка налога на прибыль для предприятия составит 10%.

«ИСТОК АУДИО ЛАБС» входит в группу компаний «Исток-Аудио», специализирующуюся на разработке и производстве технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.