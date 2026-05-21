Ирина Шейк и Белла Хадид устроили «битву» платьев на Каннском фестивале

Ирина Шейк и Белла Хадид появились на красной дорожке 79-го Каннского фестиваля в смелых платьях, устроив своеобразную «битву» образов, сообщает Lady.mail.ru .

Шейк появилась перед фотографами на красной дорожке в платье люксового бренда The Row. Образ подчеркнул красивые формы модели. Также на шее Шейк блистало ожерелье с крупным драгоценным камнем, а на пальцах — кольца с бриллиантами.

Хадид выбрала для выхода бренд Schiaparelli. Она надела длинное платье цвета слоновой кости с глубоким вырезом в зоне декольте. Наряд украшен кружевной вышивкой.

В очередной день кинофестиваля публике представили драму «Человек, которого я люблю» американского режиссера Айры Сакса. Главную роль там исполнил Рами Малек. Также зрители смогли оценить первую часть исторического диптиха «Битва за Де Голля: Железный век». Проект режиссера Антонена Бодри входит во Внеконкурсную программу.

