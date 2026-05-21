В Истре откроется благотворительная выставка «Дети Солнца»

Выставка пройдет в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье при содействии Международного общественного фонда «Российский фонд мира». В основе экспозиции — 25 полотен, написанных в соавторстве детей из детских домов и интернатов России и Республики Беларусь и профессионального художника-абстракциониста Сергея Даса.

Проект «Дети Солнца» стартовал в 2018 году. За это время он был реализован в 14 регионах России и пяти регионах Беларуси, создано более 700 работ. В 2026 году проект проходит в Московской области и Беларуси. Программа включает арт-терапию, выставки, посещение музеев и встречи с художниками. Завершением каждого цикла становится благотворительный аукцион, средства от которого направляют учреждениям-участникам.

Название выставки «Когда же наступит завтра?» заимствовано у одной из картин. По замыслу авторов, этот вопрос отражает тревогу, ожидание и надежду, которые созвучны идее проекта. Музей «Новый Иерусалим» принимает экспозицию во второй раз: первая прошла в 2021–2022 годах. Руководителем проекта является председатель Орловского отделения «Российского фонда мира» Игорь Сычкин, идеологом — художник Сергей Ладошин, известный под творческим псевдонимом Сергей Дас.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.