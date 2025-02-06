Девушке в Подмосковье присылают дикпики после заказа из «Золотого яблока»

Мужчина преследует девушку в Подмосковье и присылает ей видео с пенисом после ее заказа из «Золотого яблока». Он угрожает «заехать к ней в гости», сообщает «Осторожно новости» .

4 февраля девушка по имени Ирина сделала заказ в «Золотом яблоке». Вечером она ожидала девушку-курьера. В 17:10 Ирине позвонили в дверь, она открыла спустя несколько минут.

К тому моменту девушка-курьер уже ушла, потому что ее якобы заставили слишком долго ждать. Она пообещала вернуть заказ на склад, чтобы его привез другой доставщик.

Через 15 минут к Ирине пришел мужчина, который принес ее заказ. При этом поддержка не сообщила клиентке, что товар был передан другому курьеру. Когда мужчина ушел, девушке пришло странное сообщение от некого Руслана. В нем было написано: «Ходи оглядывайся, помойка с костями…», а также оскорбления.

Девушка узнала по фотографии Руслана того самого доставщика. 5 февраля мужчина прислал Ирине видео, на котором он трогает свой половой член. Он снова начал угрожать девушке, заявляя, что собирается «заехать» к ней.

Ирина считает, что девушка-курьер обиделась, из-за чего передала ее личные данные своему знакомому, который теперь угрожает. По словам пострадавшей, поддержка «Золотого яблока» отрицает, что личные данные могли быть переданы третьему лицу, там настаивают на том, что заказ принесла девушка-курьер.

Ирина обратилась в полицию Подмосковья, так как опасается за свою жизнь.