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Девушке потребовалась пластика вагины после лазерной эпиляции в Краснодаре

Девушке провели лазерную эпиляцию всего тела в краснодарской клинике, после чего она получила 40% ожогов кожи. В результате ей потребовалась пластика половых губ, сообщает SHOT .

36-летняя Полина (имя изменено) обратилась в известную краснодарскую клинику эпиляции и косметологии в 2022 году. Девушке провели эпиляцию всего тела за 5 тыс. рублей.

Практически сразу после процедуры Полина почувствовала боль и сильное жжение. Ее доставили в ожоговый центр. Там медики установили, что девушка получила 40% ожогов кожи. Ноги, ягодицы и половые губы пациентки были покрыты коростами и гнойниками.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пострадавшую. Они сделали ей пластику половых губ, провели шлифовку кожи и назначили дорогостоящие препараты.

По словам юриста девушки Николая Чернышука, эти процедуры обошлись пациентке в 353 тыс. рублей. При этом суд обязал клинику, где Полине сожгли кожу, выплатить пострадавшей только 60 тыс. рублей.

На данный момент девушка продолжает лечение. Полине приходится скрывать шрамы под одеждой. Она планирует и дальше судиться с клиникой.

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