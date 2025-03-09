Девушка столкнулась с заражением крови и облысением после мезотерапии в Уфе
Фото - © Telegram-канал SHOT
29-летняя девушка Анна столкнулась с заражением крови и облысением после мезотерапии в Уфе. Она хотела, чтобы у нее перестали выпадать волосы, сообщает SHOT.
Эту процедуру делают, чтобы омолодить кожу головы и сделать корни крепче. По ее итогам у Анны должны были перестать выпадать волосы.
В процессе процедуры девушке сделали ряд инъекций с гиалуроновой кислотой и витаминами. Однако почти сразу после сеанса Анна почувствовала недомогание.
У девушки выросла температура, начала болеть голова. Ощущения такие, будто бы кожа на голове воспламенилась.
Анна позвонила в скорую помощь. Ей дали обезболивающее и пытались помочь сбить температуру, но легче не стало. Девушку госпитализировали.
Врачи выяснили, что у Анны произошел сепсис — заражение крови. Она начала быстро лысеть.
Анна пожаловалась на клинику в Следственный комитет.