Девушка на иномарке протаранила стену ресторана в Дагестане
Девушка на иномарке протаранила стену ресторана в дагестанском Каспийске. Вероятно, она перепутала педаль газа с тормозом, сообщает «112».
На опубликованной записи девушка медленно подъезжает к парковке у кафе. Затем начинает заворачивать на место, где, вероятно, планировала оставить машину.
После этого автомобиль резко едет вперед. Девушка врезалась в стекло ресторана, оно разбилось.
Сразу после столкновения машина остановилась. Количество пострадавших неизвестно.
