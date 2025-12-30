Девушка на иномарке протаранила стену ресторана в Дагестане

Происшествия

Девушка на иномарке протаранила стену ресторана в дагестанском Каспийске. Вероятно, она перепутала педаль газа с тормозом, сообщает «112».

На опубликованной записи девушка медленно подъезжает к парковке у кафе. Затем начинает заворачивать на место, где, вероятно, планировала оставить машину.

После этого автомобиль резко едет вперед. Девушка врезалась в стекло ресторана, оно разбилось.

Сразу после столкновения машина остановилась. Количество пострадавших неизвестно.    

