Девушка из Подмосковья проглотила зубную щетку во время чистки зубов

В Подмосковье у 16-летней девушки нашли зубную щетку в желудке

В Московской области 16-летняя девушка случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов. Инструмент дошел до желудка несовершеннолетней, сообщает Baza .

Вскоре после случившегося девушка почувствовала тошноту и боль в верхней части груди. Пострадавшая обратилась к врачам центра имени Л. М. Рошаля и рассказала им о самочувствии. После этого доктора нашли в желудке девушки розовую зубную щетку для взрослых.

«Пациентка вспомнила, что недавно чистила зубы, отвлеклась и зубная щетка куда-то пропала», — заявило издание.

Щетку извлекли из живота девушки с помощью эндоскопического инструмента. Операция заняла 30 минут и проводилась под общим наркозом.

Теперь здоровью юной жительницы Подмосковья ничего не угрожает. Она проходит амбулаторное наблюдение.