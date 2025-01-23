Девушка из Подмосковья проглотила зубную щетку во время чистки зубов
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В Московской области 16-летняя девушка случайно проглотила зубную щетку во время чистки зубов. Инструмент дошел до желудка несовершеннолетней, сообщает Baza.
Вскоре после случившегося девушка почувствовала тошноту и боль в верхней части груди. Пострадавшая обратилась к врачам центра имени Л. М. Рошаля и рассказала им о самочувствии. После этого доктора нашли в желудке девушки розовую зубную щетку для взрослых.
«Пациентка вспомнила, что недавно чистила зубы, отвлеклась и зубная щетка куда-то пропала», — заявило издание.
Щетку извлекли из живота девушки с помощью эндоскопического инструмента. Операция заняла 30 минут и проводилась под общим наркозом.
Теперь здоровью юной жительницы Подмосковья ничего не угрожает. Она проходит амбулаторное наблюдение.