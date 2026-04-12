Девушка из Ижевска 2,5 года страдает из-за жесткого домогательства сталкера

Жительница Ижевска в соцсетях решилась рассказать о многолетней травле, которую она испытывает со стороны малознакомого ей мужчины. По ее словам, молчать об этом становится все опаснее, молодой человек ее буквально преследует.

С чего все началось

По словам девушки, история началась в 2024 году в заведении «Параноид», где пострадавшая работала барменом. Мужчина пришел как обычный посетитель, между ними завязался разговор. Выяснилось, что у них схожие музыкальные предпочтения, а сфера деятельности на тот момент совпадала — оба были связаны с татуировками. Общение носило деловой и дружеский характер.

Однако вскоре после этой встречи мужчина самостоятельно разыскал девушку во всех социальных сетях и начал писать ей сообщения. С тех пор преследование продолжается уже почти два с половиной года.

Девушка сразу предупредила нового знакомого о том, что состоит в отношениях, когда тот начал приглашать ее на прогулки и засыпать странными комплиментами. Она четко дала понять: подобное общение ей неинтересно, и просила прекратить ухаживания.

Рассчитывая на то, что взрослый человек воспримет отказ адекватно, девушка продолжала отвечать на сообщения знакомого. Однако вскоре ситуация вышла за рамки допустимого — на ее адрес начали поступать анонимные букеты цветов.

Переход на новый уровень

После этого мужчина начал ежедневно отправлять ей более 20 сообщений и видеокружков. Девушка игнорировала их, а затем заблокировала преследователя во всех социальных сетях.

Однако это не остановило его. Мужчина нашел способ связаться с ней через анонимный бот в ее Telegram-канале. Кроме того, он несколько раз приходил в бар, где она работала одна. Во время визитов он вел себя неадекватно: плакал, бил кулаками по барной стойке, выкрикивал несвязные фразы и смеялся.

В итоге девушка была вынуждена в жесткой форме потребовать от мужчины прекратить любые попытки общения и больше не приближаться к ней.

Преследование

Мужчина неоднократно пытался проникнуть в заведения, где работает девушка, несмотря на запрет на посещение. У входа он устраивал сцены, громко требуя встречи с ней.

Инцидентами в барах дело не ограничилось. На одном из концертов он снова попытался выйти на контакт с девушкой. Парень девушки был вынужден вывести его на улицу и потребовать прекратить преследование.

Однако мужчина не остановился. Спустя несколько дней он вновь пришел к бару, получив отказ во входе, встал у окна и начал фотографировать находившихся внутри людей.

Теперь девушка намерена обратиться в полицию, чтобы попытаться решить сложившуюся ситуацию. По ее словам, сейчас она особенно нуждается в поддержке со стороны окружающих.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.