Девушка из Донецка растит сына в притоне и ведет блог о наркотиках
Жительница Донецка растит сына в притоне и ведет блог о своей разгульной жизни. В Сети она пишет о наркотиках, а также периодически снимает видео формата «18+», сообщает «Mash на Донбассе».
Виктория, предположительно, проживает в Куйбышевском районе Донецка. Перед тем, как устроить вечеринку, девушка отдает ребенка матери.
На вечеринках Виктория употребляет запрещенные вещества. «Отдых» девушка записывает на видео и выкладывает в Telegram-канал.
«Пусть клады будут в касашку, миксы вкуснейшие, мефедрон снюханный», — сказала Виктория на одном из видео.
На другой записи девушка танцует и медленно снимает с себя бюстгалтер, оголяя грудь.
Виктория уже несколько раз пыталась бросить употребление запрещенных веществ, но всегда держалась недолго — всего несколько суток.
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