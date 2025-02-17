Девушка из Донецка растит сына в притоне и ведет блог о наркотиках

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Mash: дончанка растит сына в притоне и снимает употребление наркотиков в блог

Жительница Донецка растит сына в притоне и ведет блог о своей разгульной жизни. В Сети она пишет о наркотиках, а также периодически снимает видео формата «18+», сообщает « Mash на Донбассе ».

Виктория, предположительно, проживает в Куйбышевском районе Донецка. Перед тем, как устроить вечеринку, девушка отдает ребенка матери.

На вечеринках Виктория употребляет запрещенные вещества. «Отдых» девушка записывает на видео и выкладывает в Telegram-канал.

«Пусть клады будут в касашку, миксы вкуснейшие, мефедрон снюханный», — сказала Виктория на одном из видео.

На другой записи девушка танцует и медленно снимает с себя бюстгалтер, оголяя грудь.

Виктория уже несколько раз пыталась бросить употребление запрещенных веществ, но всегда держалась недолго — всего несколько суток.

Ранее суд в Москве на два месяца арестовал девушку, которая пыталась продать новорожденную дочь за 1 тыс. долларов.