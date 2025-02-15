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Суд в Москве отправил в СИЗО мать за попытку продажи младенца

Перовский районный суд Москвы на 2 месяца арестовал девушку, которая пыталась продать свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, обвиняемая попыталась продать свою новорожденную дочь за 1 тыс. долларов в квартире на 3-й Парковой улице. Однако сделку сорвали силовики.

В отношении задержанной 20-летней Жасмины А. возбудили уголовное дело по п.п «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Столичный суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 02 месяца.