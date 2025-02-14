Девушка в Москве пыталась продать новорожденную дочь за 1 тысячу долларов
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В одной из квартир на востоке Москвы проходила ужасная сделка — 20-летняя девушка попыталась продать свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Малышка появилась на свет всего 2 недели назад — 1 февраля. Мать оценила ее стоимость в 1 тыс. долларов.
Сделку по купле-продаже ребенка, состоявшуюся в квартире на 3-й Парковой улице, сорвали силовики.
Прокуратура взяла на контроль принятие решения о возбуждении уголовного дела за торговлю людьми в отношении нерадивой матери.
Кроме того, ведомство следит за дальнейшим жизнеустройством новорожденной.