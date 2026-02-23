Девушка едва не выбила глаз от гвоздь на квесте в Волгограде

Участие в одном из квестов в Волгограде привело к тяжелым последствиям и госпитализации одной из участниц. 18-летняя Екатерина, 18 лет, поскользнулась на скользком полу помещения, упала и получила серьезную травму лица о торчащий гвоздь, сообщает Telegram-канал «112» .

Первую помощь, обработку раны перекисью водорода, ей оказали на месте, после чего она отправилась домой.

Однако спустя несколько дней самочувствие пострадавшей резко ухудшилось, началась лихорадка, что потребовало срочной госпитализации. В медицинском учреждении пациентке была сделана противостолбнячная прививка.

Как сообщила Екатерина, представитель квест-рума выходил на связь и предлагал компенсировать стоимость билета, но она от этого предложения отказалась. В настоящее время девушка намерена подать иск в суд и заявление в правоохранительные органы.

