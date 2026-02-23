Девушка едва не выбила глаз от гвоздь на квесте в Волгограде
Фото - © Telegram-канал 112
Участие в одном из квестов в Волгограде привело к тяжелым последствиям и госпитализации одной из участниц. 18-летняя Екатерина, 18 лет, поскользнулась на скользком полу помещения, упала и получила серьезную травму лица о торчащий гвоздь, сообщает Telegram-канал «112».
Первую помощь, обработку раны перекисью водорода, ей оказали на месте, после чего она отправилась домой.
Однако спустя несколько дней самочувствие пострадавшей резко ухудшилось, началась лихорадка, что потребовало срочной госпитализации. В медицинском учреждении пациентке была сделана противостолбнячная прививка.
Как сообщила Екатерина, представитель квест-рума выходил на связь и предлагал компенсировать стоимость билета, но она от этого предложения отказалась. В настоящее время девушка намерена подать иск в суд и заявление в правоохранительные органы.
