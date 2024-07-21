Девушка «двоечкой» отправила в нокаут назойливого поклонника в Петербурге

На тусовочной улице Санкт-Петербурга девушка отправила в нокаут поклонника, который к ней приставал, сообщает Baza.

Девушка оказалась 21-летней чемпионкой по КЭМПО MMA Алисой Ирининой.

На видео видно, как Алиса четкой «двоечкой» отравляет в нокаут неизвестного мужчину возле бара Nebar на Литейном проспекте. Девушка там отмечала день рождения, когда поклонник слишком настойчиво пытался с ней познакомиться и приставал.

Остальные обстоятельства происшествия не уточняются.