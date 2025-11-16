сегодня в 08:53

Девушка бросила продавщицу на пол и избила в магазине в Иркутске

Девушка вступила в словесный конфликт с женщиной-продавцом торговой точки в рабочем поселке Маркова в микрорайоне Березовый, дом 169 в Иркутске. Затем произошло избиение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Покупательница, предположительно, избила продавщицу и бросила ее на пол. Затем ушла в неизвестном направлении.

В ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Агрессивную женщину ищут.

На опубликованном видео продавщица проходит мимо девушки. Та хватает ее и бросает на пол.

Сотрудница магазина какое-то время не может встать. После этого агрессивная женщина уходит из магазина.

