Девушка без водительских прав сбила двух пенсионерок в Челябинской области

В селе Еленинка Челябинской области девушка без водительских прав на ВАЗ 21124 сбила двух пенсионерок, одна из них погибла на аварии, сообщает РЕН ТВ .

Женщины 1958 и 1960 годов рождения шли с покупками из магазина вне установленного для пешеходов места. В это время их сбил легковой автомобиль.

Одна из пострадавших пенсионерок скончалась на месте, вторую доставили в больницу с травмами, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По данному факту специалистами начата проверка, детали ДТП устанавливаются.

На видео с места аварии показано, что машина летела на скорости, женщин подбросило и они упали на дорогу.

