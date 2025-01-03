Девочка не пострадала от «пиротехнических искр» на спектакле в театре Бабкиной

2 января СМИ сообщали о том, что искры от пиротехники якобы обожгли лицо 10-летней девочке на новогоднем спектакле в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной на Олимпийском проспекте. Эта информация не соответствует действительности, сообщает пресс-служба театра.

СМИ писали о том, что 10-летняя девочка сидела в первом ряду. Во время спектакля «зажгли конфетти». Якобы искры от пиротехники попали девочке в лицо. Затем ее, как сообщалось, доставили в столичное медучреждение.

По словам пресс-службы театра, это были не горящие конфетти, от которых исходили искры, а хлопушка. Она сработала, однако рулон с мягкой бумажной лентой не развернулся и попал девочке в бровь. При внешнем осмотре у нее повреждений не было.

Затем сотрудники театра позвонили в «скорую помощь». Доктор осмотрел девочку и подтвердил, что она визуальных повреждений не получила.

Затем 10-летнюю посетительницу театра транспортировали в Морозовскую больницу. Там ей провели более детальный осмотр с применением оборудования. Доктора медучреждения подтвердили, что скрытых повреждений тоже нет.

3 января в 11:00 мама девочки связалась с сотрудниками театра. Она сообщила, что у зрительницы травм нет.

Соответственно, информация о том, что девочка якобы пострадала от «искр от пиротехники» и «горящих конфетти» — неправда. На спектаклях не применяются источники открытого огня или другие устройства, которые нарушают требования безопасности.

Работники театра будут тщательно проверять устройства перед спектаклями, чтобы не допустить подобного в будущем.