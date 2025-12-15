Девочка, которую месяц назад искали волонтеры, попала под поезд в Москве

В Москве 14-летняя школьница выжила при столкновении с поездом

Происшествие с участием несовершеннолетней случилось в районе станции Щербинка на Московской железной дороге. Подростка, 14-летнюю девочку, задело проходящим поездом, сообщает «МК: срочные новости» .

К счастью, пострадавшая школьница осталась жива. На место происшествия прибыли экстренные службы, и сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь.

Как выяснилось, это не первый тревожный эпизод в жизни несовершеннолетней. Всего месяц назад она пропадала из дома, и ее на протяжении двух дней активно искали волонтеры.

Обстоятельства, приведшие к травмированию девочки на железнодорожных путях, устанавливаются.

