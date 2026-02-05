Девочка из РФ искупалась в бассейне в Таиланде и получила воспаление кишечника

Девочка из России попала в тайскую больницу после купания в детском бассейне

В тайскую больницу попала двухлетняя девочка из Санкт-Петербурга. У нее диагностировали острое воспаление кишечника после купания в детском бассейне. Из-за сильного обезвоживания ребенок ничего не ест несколько дней, сообщает SHOT .

Россиянка Екатерина и ее дочь Лея переехали на зимовку в Таиланд. Они проживают в квартире комплекса TiTle Legendary, который находится в районе Бангтао. Ежемесячная плата за жилье составляет 300 тыс. рублей. Семья часто посещала взрослый бассейн, но недавно Лею решили пустить в детский, так как в большом было слишком холодно.

На следующий день Лее стало хуже — ее сильно рвало в течение суток. Малышка отказалась пить воду и не могла встать с постели из-за слабости. Обеспокоенная мать отвезла ребенка в больницу. При осмотре у Леи медики зафиксировали высокий пульс и уменьшение мочеиспускания. Из-за сильного обезвоживания кровь для анализов взять не удалось.

Предварительно, у девочки диагностировали энтерит — острое воспаление кишечника. Для стабилизации состояния ей поставили капельницу, что позволило взять кровь на анализ и отправить ее домой. Малышка плохо себя чувствует и почти не ест.

Екатерина с нетерпением ждет результатов анализов, так как при подтверждении диагноза девочке назначат курс антибиотиков.

