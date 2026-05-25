Bloomberg: Япония к июню столкнется с дефицитом нафты

Япония может столкнуться с дефицитом ключевого сырья для производства бензина

К концу июня в Японии может возникнуть острая нехватка нафты — ключевого сырья для производства бензина и нефтехимии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на научного сотрудника Института экономики энергетики Японии Фумию Кокубу, передает Infox .

По оценке Кокубу, дефицит приведет к сокращению поставок химической продукции, производимой из нафты. Его прогноз расходится с позицией правительства, которое ранее заявляло, что запасов топлива и нефтехимии хватит до следующего года.

Эксперт отметил, что альтернативные каналы поставок, использовавшиеся до начала конфликта на Ближнем Востоке, не способны компенсировать выпадающие объемы. Закупки нафты в США он назвал не «особо реалистичными» для японской экономики.

Власти утверждают, что страна получает нефть из регионов за пределами Ближнего Востока и активно использует стратегические резервы. Японская ассоциация нефтехимической промышленности допускала рост импорта нафты, в том числе из США, до трех раз по сравнению с прежними объемами.

При этом последствия нехватки уже ощущают предприятия. Компания Calbee, крупнейший производитель картофельных чипсов в стране, перешла на черно-белую упаковку из-за дефицита чернил, что свидетельствует о влиянии ситуации на потребительский сектор.

