Девять школьников подхватили норовирус в кафе «Бела Дона» в Калининграде

Девять учеников школы отравились в кафе «Бела Дона» в Калининграде. Они обратились за помощью к врачам с признаками острой кишечной инфекции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство расследует факт заболевания учащихся школы №3 в Калининграде острой кишечной инфекцией. Дети попросили помощи у врачей, их обследовали в больнице. Сейчас они на амбулаторном лечении.

Региональное управление Роспотребнадзора выяснило, что заболевшие учатся в двух классах школы. Они присутствовали на мероприятии и ели в кафе «Бела Дона». У заболевших обнаружили норовирусную инфекцию.

В кафе сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения. Среди них: неудовлетворительное санитарное состояние кухни, нарушение поточности технопроцессов, хранение и продажа просроченных продуктов, товаров без документов, которые подтверждают безопасность и качество. Также там не соблюдался режим уборки, мытья посуды. Еще не было дезинфекционных средств, допускали к работе людей без медкнижек.

Деятельность кафе приостановили.

