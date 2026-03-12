Дети в Подмосковье стали реже погибать и получать травмы в происшествиях

В Подмосковье на 13% уменьшилось число детей, погибших в происшествиях, также снизилось число пострадавших детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Наше главное достижение за последние пять лет — число происшествий с детьми снизилось почти на 28% по сравнению с предыдущим годом. Это лучший показатель за все пять лет работы. Это результат системной работы всех служб, ведомств, глав администраций округов», — сказала Мишонова в ходе заседания Мособлдумы.

Она уточнила, что на 13% уменьшилось количество погибших детей, на 30% снизилось количество травмированных детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня, в XXI веке, очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.

