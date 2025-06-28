Дети умирают от голода в секторе Газа

В секторе Газа растет число детей, погибших из-за острого недоедания. Местные власти сообщили, что от голода умерли уже 66 несовершеннолетних, сообщает РИА Новости .

Израиль продолжает блокировать КПП, также он сохраняет запрет на ввоз детского питания в Газу. В связи с ростом детским смертей из-за недоедания правительство сектора выразило «предельную обеспокоенность».

В мае местные власти сообщали, что с начала обострения конфликта с Израилем от голода в Газе умерли 57 детей. Палестинские медики отмечали, что многие дети получают пищу только один раз в день из-за дефицита продовольствия и воды.

Новорожденные находятся в особой зоне риска из-за отсутствия поставок детского питания и медикаментов. Также известны случаи, когда малыши погибли во время ударов по пунктам раздачи еды.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую прекратить огонь на территории сектора Газа и привлечь к ответственности Израиль. Ее поддержали 149 стран.