ГА ООН приняла резолюцию об ответственности Израиля

сегодня в 02:01

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию, требующую прекратить огонь на территории сектора Газа и привлечь к ответственности Израиль, пишет ТАСС .

Резолюцию поддержали 149 стран, включая РФ, Китай, Оман, Саудовскую Аравию, Францию, Швейцарию, Японию.

Против резолюции высказались 12 государств, среди которых Аргентина, Венгрия, США.

Ранее в результате авиаудара по школе в районе Дарадж в секторе Газа погибли как минимум 20 человек, включая женщин и детей.

В здании, которое использовалось как временное убежище для перемещенных лиц, находились десятки мирных жителей.