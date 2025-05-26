Трагедия в Газе: десятки жертв при ударе по школе

Израильская атака на убежище для беженцев унесла жизни 20 человек
Политика

В результате авиаудара по школе в районе Дарадж в секторе Газа погибли как минимум 20 человек, включая женщин и детей, сообщает Reuters.

В здании, которое использовалось как временное убежище для перемещенных лиц, находились десятки мирных жителей.

Местные власти сообщают о многочисленных пострадавших, точное число которых уточняется.

Удар нанесен в рамках операции «Колесница Гидеона», начатой Израилем на прошлой неделе. Целью операции заявлено установление военного контроля над Газой и уничтожение инфраструктуры ХАМАС.