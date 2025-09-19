Дети плачут по ночам: в Орске воспитатели называли ребят «толстыми свиньями»

Родители пожаловались на грубость и издевавтельства воспитателей в яслях в Орске

В Орске родители пожаловались на воспитателей ясельной группы детского сада. После садика воспитанники «плачут по ночам», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в детском саду № 59. По словам родителей, сначала они обратили внимание на странное поведение своих детей.

«Они начали плакать по ночам. Когда забирали их из сада, тоже плакали, отказывались ходить туда. Некоторых трясло от страха. Одна девочка выбегала к чужим родителям и просила, чтобы ее забрали», — говорят родители.

Обеспокоенные родители решили записать на диктофон один из дней в детском саду. На аудиозаписях они услышали, что воспитатели кричат на детей и оскорбляют их. Родители обратились к руководству детского сада. После инцидента воспитательницу и няню уволили.

Помимо этого, родители обратились к юристу Марии Балашенко с жалобой на жестокое обращение сотрудников детсада с детьми. Юрист направила запрос в министерство образования Оренбургской области. В документе были описаны случаи, когда воспитатели «орали, грубили, называли детей толстыми свиньями и оскорбляли их по национальному признаку».