Дети на мотоцикле и два трупа: в Приморье произошло смертельное ДТП

Этой ночью подросток 2013 года рождения на мотоцикле Suzuki RMX250 на улице Сибирцева в селе Новодевица в Приморском крае сбил пешеходов, шедших по проезжей части, сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Водитель не учел скоростной режим, поэтому наехал на пешеходов. При этом подростки ехали без экипировки, а также взяли мотоцикл без разрешения.

В результате аварии мотоциклист и пешеход 1983 года рождения умерли на месте ДТП от полученных травм. Пассажир – девочка 2009 года рождения, а также второй пешеход 1984 года рождения доставлены с травмами в Центральную районную больницу села Хороль.

По факту данной дорожной аварии полицейские начали проверку.