Дети мигрантов в Красноярске поставили на колени русского мальчика

Мать пострадавшего рассказала, что 15 июля ее сын гулял вместе с другом во дворе. К ним подошли дети мигрантов и начали их оскорблять, после чего столпились вокруг русских ребят и заставили их встать на колени и извиняться. Все происходящее нападавшие снимали на камеру телефона, видеозапись они опубликовали в Сети. Прохожие услышали крики и помогли разогнать толпу.

Женщина попыталась поговорить с родителями детей, которые оскорбили ее ребенка, но те не хотели идти на контакт. Но когда мигранты увидели кадры с унижениями русского мальчика, они изменили свое мнение и пришли к матери пострадавшего с извинениями, предлагали деньги и телефон, умоляли ее не обращаться в полицию, так как у них нет гражданства.

Однако россиянка подала заявление в полицию, его приняли в ГУ МВД по Красноярскому краю. Родители одного из нападавших также подали заявление, утверждая, что их ребенок получил телесные повреждения. Проверочные мероприятия продолжаются.