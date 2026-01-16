Детей выносили на руках: многодетная мама пожаловалась на больницу в Москве

Многодетная мать пожаловалась на инфекционную больницу № 1 в Москве. Софья утверждает, что ее дети заболели ротавирусом и корью, при этом врачи отказывали в полноценном лечении, сообщает «Осторожно, Москва» .

6 октября женщину с детьми госпитализировали, у малышей диагностировали пневмонию. Уже в больнице оказалось, что один из двойняшек заболел ротавирусом. Рвота у ребенка была до 40 раз в день. Врачи отказывались давать лекарства, говорили, что для этого нужен консилиум. В итоге малыш перестал говорить и ходить.

«Сыну каждый день становилось только хуже, он просто начал задыхаться рвотными массами», — вспоминает Софья.

Состояние детей стало критическим, тогда мать написала отказ от лечения и стала обзванивать другие учреждения, где готовы были принять малышей. Отозвалась Башляевская больница, при чем везти пациентов нужно было срочно.

Тут возникли новые проблемы. Государственная скорая помощь отказалась перевезти семью, потому что для этого нужен официальный перевод. Платная скорая потребовала оплатить 26 тыс. рублей за одного ребенка.

«Около 50 тыс. мне вышло бы перевезти на скорой помощи двоих детей. Мы поехали самотеком на машине», — рассказала мать.

Из «инфекции» малышей уже выносили на руках. В Башляевской больнице одного из них сразу поместили в реанимацию с подозрением на гипогликемическую кому. После лечения семью выписали домой, но тут выяснилось, что дети заражены корью. Прививок у них не было из-за медотвода, а в инфекционной больнице эту информацию не запрашивали.

Мать написала заявления в департамент здравоохранения Москвы и Роспотребнадзор. Она просит разобраться в ситуации и дать оценку работе врачей. В Депздраве обращение получили, проводится проверка.

