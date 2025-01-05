Десятки птиц умерли, когда их выпустили на свободу после обработки от мазута

Волонтеры из Анапы сняли видеоролик о гибели птиц, которых выпустили на волю после отмывки от мазута в месте экокатастрофы на Черном море, сообщает Baza .

На берегу найдено свыше 10 трупов птиц. Как рассказали авторы ролика, пернатых выпустили 4 января, а уже 5 января пляж был усеян мертвыми птицами.

Ранее в соцсетях парка «Аристей» сообщили о выпуске пернатых на волю. Там сразу разгорелся спор о том, что их нельзя выпускать так рано, а тем более без извещения орнитологов. Это опасно, так как у птиц смыли жировой слой, поэтому нарушена терморегуляция. К тому же в таком состоянии пернатые не могут сами питаться, им необходим период реабилитации.

Сразу после волны критики в парке заявили, что птиц выпускали в заповедную часть, а не в дикую природу, также выпустили только тех, у кого не выявили отравления. Кроме того, в «Аристее» указали, что выпуск пернатых согласовали со всеми надзорными органами.

Ранее орнитолог, волонтер Анна Евсеева рассказала РИАМО, как спасают птиц в центрах реабилитации. Так, особей, которые находятся в тяжелом состоянии, отправляют в стационар, там они получают необходимые препараты. Также она объяснила, почему птиц нельзя отпускать на волю сразу после обработки.