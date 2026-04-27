Дерево придавило новую машину рэпера Slava Marlow в Москве

Музыкант опубликовал в соцсетях фото с места ЧП. Непогода обрушила дерево на машину, которую Готлиб приобрел недавно.

В кадре видно, что ствол упал прямо на капот, а также задел переднюю водительскую дверь. Однако рэпер, судя по всему, не унывает.

Музыкант признался, что впервые в жизни приобрел полную страховку, потому компания выплатит ему компенсацию за последствия снежного коллапса и ремонт авто.

По данным синоптиков, 27 апреля в Москве бушует сильный ветер с порывами до 23 м/с. Идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Всего снегопад повалил уже более 110 деревьев в столице.

