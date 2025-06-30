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Деревянные леса загорелись на стройплощадке горнолыжного центра в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание на одной из строительных площадок на юго-западе столицы. В результате ЧП пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в понедельник утром на стройплощадке на улице Косыгина. Прибывшие на место пожарно-спасательные расчеты установили, что горят деревянные леса.

В настоящее время пожар ликвидирован. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

К ликвидации возгорания были привлечены 23 сотрудника МЧС и 7 единиц спецтехники.

Как пишет «Осторожно, Москва», горели леса на стройплощадке трамплина горнолыжного центра на Воробьевых горах.