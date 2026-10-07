Der Spiegel: Ханнинг готовил доклад для разведки Азербайджана

Ханнинга и бывшего руководителя его аппарата Манфреда Д. задержали 6 октября по подозрению в шпионаже. У обоих прошли обыски. Манфред Д. покинул службу весной 2026 года.

По данным Der Spiegel, Манфред Д. передавал Ханнингу документы для доклада. Прокуратура считает, что материал предназначался сотруднику иностранной разведки. Издание называет вероятным заказчиком представителя Азербайджана. Дошел ли доклад до адресата, неизвестно.

«Расследование началось после обысков в сентябре 2025 года по другому делу — о предполагаемом похищении детей предпринимательницы Кристины Блок», — отмечает Der Spiegel.

Тогда полиция нашла электронный носитель с секретными документами. Генпрокуратура начала расследование в мае 2026 года. По версии следствия, до июня 2022 года Манфред Д. передал Ханнингу за деньги около 2000 документов, многие — с грифом секретности.

Ханнинг возглавлял разведку в 1998–2005 годах, затем был статс-секретарем МВД Германии и работал в бизнесе. Он входил в правление «Германо-азербайджанского форума».

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