Депутат Журавлев призвал бизнес заняться защитой российских дата-центров

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что безопасность российских дата-центров во многом зависит от владельцев компаний, сообщает Газета.ru .

По словам Журавлева, бизнесу давно разрешили создавать и вооружать собственные системы противовоздушной защиты. Однако депутат не видит на объектах антидроновых сетей, наблюдательных отрядов и других защитных средств. Он отметил, что расположение дата-центров хорошо известно, а их защита уступает защите военных объектов, поэтому атаки можно было предвидеть.

Утром 8 октября «Яндекс» сообщил, что в дата-центре компании в Сасово Рязанской области произошел «инцидент, который затронул часть инфраструктуры».

Компания заверила, что ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет. Сотрудники устраняют последствия и восстанавливают работу затронутых сервисов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» сообщил, что в дата-центре произошел пожар после атаки беспилотного летательного аппарата.

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