Депутат выписал себе премий на 1,7 млн и лишился поста в Свердловской области

Председатель думы Режевского горокруга Николай Бачинин был лишен должности в связи с утратой доверия после того, как выписал себе премий на 1,7 млн рублей, сообщает Ura.ru .

Такое решение принял Свердловский областной суд. Поводом для него стали нарушения антикоррупционного законодательства. Парламентарий свыше двух лет (с октября 2021 года до октября 2023 года) каждый месяц выписывал себе премии и надбавки в максимальном размере, при это действовал без согласования с коллегами. Всего он получил более 1,7 млн рублей.

«Возможность самостоятельного принятия должностным лицом решения о выплате себе премий, влекущая получение им доходов, является проявлением личной заинтересованности», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При этом депутат не уведомил о наличии конфликта интересов и не предпринял попыток его урегулировать. Местная прокуратура внесла представление в Режевскую думу с требованием уволить председателя, но там проигнорировали документ. После этого горпрокурор обратился в суд, но сначала он отказал в удовлетворении требований.

Это решение было обжаловано. 17 марта судебная коллегия по административным делам Свердловского облсуда отменила вердикт первой инстанции и удовлетворила иск прокуратуры, прекратив полномочия Бачинина досрочно.

