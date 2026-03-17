Депутат выписал себе премий на 1,7 млн и лишился поста в Свердловской области
Председатель думы Режевского горокруга Николай Бачинин был лишен должности в связи с утратой доверия после того, как выписал себе премий на 1,7 млн рублей, сообщает Ura.ru.
Такое решение принял Свердловский областной суд. Поводом для него стали нарушения антикоррупционного законодательства. Парламентарий свыше двух лет (с октября 2021 года до октября 2023 года) каждый месяц выписывал себе премии и надбавки в максимальном размере, при это действовал без согласования с коллегами. Всего он получил более 1,7 млн рублей.
«Возможность самостоятельного принятия должностным лицом решения о выплате себе премий, влекущая получение им доходов, является проявлением личной заинтересованности», — отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
При этом депутат не уведомил о наличии конфликта интересов и не предпринял попыток его урегулировать. Местная прокуратура внесла представление в Режевскую думу с требованием уволить председателя, но там проигнорировали документ. После этого горпрокурор обратился в суд, но сначала он отказал в удовлетворении требований.
Это решение было обжаловано. 17 марта судебная коллегия по административным делам Свердловского облсуда отменила вердикт первой инстанции и удовлетворила иск прокуратуры, прекратив полномочия Бачинина досрочно.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.